Знак «Запрещено разговаривать с неизвестными» вернут на Патриаршие пруды

На Патриарших прудах в Москве вновь установят табличку «Запрещено разговаривать с неизвестными». Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе музея-театра «Булгаковский дом».

По словам представителя учреждения, знак регулярно становится жертвой вандалов — его обливают краской, но чаще всего просто воруют. Сотрудники музея-театра выразили надежду, что новый знак простоит на Патриарших прудах дольше своих предшественников.

Как пишет НСН, установка пройдет 18 мая в 15:00 и будет приурочена ко Дню культурного наследия и Международного дня музеев. Предыдущую табличку с изображением героев романа «Мастер и Маргарита» — Волонда, Коровьева и кота Бегемота — похитили с Патриарших в апреле 2018 года.

15 мая сообщалось, что картографический сервис MAPS.ME составил тематический путеводитель по Москве ко дню рождения русского писателя Михаила Булгакова.