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В Росгвардии назвали постановкой видео с «неудачей спецназа»

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Фото: скриншот видео
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В Росгвардии отреагировали на распространившееся в Сети видео о якобы неудачной операции спецназа. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил, что эти кадры не имеют к ним никакого отношения.

На ролике неизвестные в форме пытаются осуществить задержание группы мужчин во дворе многоэтажного дома. Однако у них это не выходит, и преступники скрываются от погони на автомобиле.

«Всё это очень сильно напоминает красиво снятую и смонтированную художественную постановку», — сказал Грибакин, его слова приводит «РИА Новости» в пятницу, 17 мая.

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Он предположил, что ролик, скорее всего, сняли в Петербурге. Как заверил Грибакин, запечатленные на нем люди точно не имеют отношения к Росгвардии и, вероятно, к силовым ведомствам в целом.

По словам силовика, художественную постановку в видео выдают банальные несостыковки.

«Например, что участвует только одна машина, что люди из нее в непонятной форме выпрыгивают без оружия, что автомобиль «подозреваемых» не заблокирован», — пояснил представитель Росгвардии.

Он допустил, что все эпизоды, сделанные якобы с камер видеонаблюдения, на самом деле были сняты на одну камеру, так как на них одинаковое качество картинки.

Как подчеркнул Грибакин, каждая операция спецназа сопровождается отчетом по факту проведения, а в данном случае никаких документальных следов проведения подобной операции обнаружено не было.

В конце апреля в Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу. Ею стала прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга.

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