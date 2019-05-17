В Росгвардии назвали постановкой видео с «неудачей спецназа»
В Росгвардии отреагировали на распространившееся в Сети видео о якобы неудачной операции спецназа. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил, что эти кадры не имеют к ним никакого отношения.
На ролике неизвестные в форме пытаются осуществить задержание группы мужчин во дворе многоэтажного дома. Однако у них это не выходит, и преступники скрываются от погони на автомобиле.
«Всё это очень сильно напоминает красиво снятую и смонтированную художественную постановку», — сказал Грибакин, его слова приводит «РИА Новости» в пятницу, 17 мая.
Он предположил, что ролик, скорее всего, сняли в Петербурге. Как заверил Грибакин, запечатленные на нем люди точно не имеют отношения к Росгвардии и, вероятно, к силовым ведомствам в целом.
По словам силовика, художественную постановку в видео выдают банальные несостыковки.
«Например, что участвует только одна машина, что люди из нее в непонятной форме выпрыгивают без оружия, что автомобиль «подозреваемых» не заблокирован», — пояснил представитель Росгвардии.
Он допустил, что все эпизоды, сделанные якобы с камер видеонаблюдения, на самом деле были сняты на одну камеру, так как на них одинаковое качество картинки.
Как подчеркнул Грибакин, каждая операция спецназа сопровождается отчетом по факту проведения, а в данном случае никаких документальных следов проведения подобной операции обнаружено не было.
В конце апреля в Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу. Ею стала прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга.