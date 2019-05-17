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Роскомнадзор принял меры к утерявшей медкарты пациентов больнице Ижевска

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Роскомнадзор принял административные меры к больнице Ижевская, утерявшей медицинские карты с личными данными пациентов. Нарушение закона РФ в области персональных данных специалисты ведомства выявили в результате проверки горбольницы № 3.

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Карты выпали на проезжую часть дороги при транспортировке на утилизацию. Это повлекло риск неправомерного доступа к персональным данным третьими лицами. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.

«Должностным лицам больницы направлено требование о принятии мер по недопущению подобных ситуаций в дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора, опубликованном в пятницу, 17 мая.

Виновным в халатности лицам указано на недопустимость нахождения документов в открытом доступе.

14 мая специалисты Роскомнадзора ограничили доступ к информации о продаже ответов на задания школьных экзаменов. Меры принимаются на основании решений судов, поступивших в ведомство.

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