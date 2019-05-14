Прямой эфир

Роскомнадзор ограничил доступ к ответам на задания школьных экзаменов

0
Фото: TASS/DPA/Frank May
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты Роскомнадзора ограничили доступ к информации о продаже ответов на задания школьных экзаменов. Меры принимаются на основании решений судов, поступивших в ведомство.

Написано связью: правительство начнет контролировать интернет
За трафиком будет следить специальная государственная структура

В Единый реестр запрещенной информации внесено 59 сайтов или их интернет-страниц с ответами на вопросы Основного государственного экзамена и Единого государственного экзамена. Также меры приняты в отношении ресурсов с контрольно-измерительными материалами и с информацией о способах и формах сдачи экзаменов без изучения необходимого предмета.

В настоящее время владельцы 49 сайтов ограничили доступ к противоправной информации. Владельцам еще двух сайтов и провайдерам хостинга направлены уведомления об удалении противоправной информации.

«В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ на территории России к восьми страницам сайтов», — уточнили во вторник, 14 мая, на сайте ведомства.

Ранее в мае Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к нелегальным копиям зарубежного сериала «Имя розы» в связи с судебными решениями. В апреле Роскомнадзор принял меры по ограничению доступа к нелегальным копиям сериала HBO «Игра престолов» в отношении 327 ресурсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Операторы начали снимать блокировку с сервиса Last.fm
Роскомнадзор рассказал о публикации персональных данных детей в интернете

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017