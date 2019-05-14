Роскомнадзор ограничил доступ к ответам на задания школьных экзаменов

Специалисты Роскомнадзора ограничили доступ к информации о продаже ответов на задания школьных экзаменов. Меры принимаются на основании решений судов, поступивших в ведомство.

В Единый реестр запрещенной информации внесено 59 сайтов или их интернет-страниц с ответами на вопросы Основного государственного экзамена и Единого государственного экзамена. Также меры приняты в отношении ресурсов с контрольно-измерительными материалами и с информацией о способах и формах сдачи экзаменов без изучения необходимого предмета.

В настоящее время владельцы 49 сайтов ограничили доступ к противоправной информации. Владельцам еще двух сайтов и провайдерам хостинга направлены уведомления об удалении противоправной информации.

«В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ на территории России к восьми страницам сайтов», — уточнили во вторник, 14 мая, на сайте ведомства.

Ранее в мае Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к нелегальным копиям зарубежного сериала «Имя розы» в связи с судебными решениями. В апреле Роскомнадзор принял меры по ограничению доступа к нелегальным копиям сериала HBO «Игра престолов» в отношении 327 ресурсов.