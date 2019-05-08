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Роскомнадзор ограничил доступ к пиратским копиям сериала «Имя розы»

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Фото: 11 Marzo Film
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Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к нелегальным копиям зарубежного сериала «Имя розы» в связи с судебными решениями. Об этом в среду, 8 мая, сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

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Уточняется, что в настоящий момент уже 115 сайтов изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии сериала и еще 12 ждут удаления.

«Операторами связи ограничивается доступ к 24 интернет-ресурсам на территории России. Всего меры принимаются в отношении 151 интернет-ресурса», — говорится в сообщении.

Согласно нормам и требованиям о защите прав на интеллектуальную собственность, правообладатель может обратиться напрямую к администрации сайта-нарушителя и потребовать не распространять копии фильма. Если требование не будет выполнено, он вправе подать в Мосгорсуд заявление с просьбой ограничить доступ к сайту.

Сериал «Имя Розы» снят по мотивам одноименного романа Умберто Эко. Он вышел в марте 2019 года и рассказывает об убийстве монахов бенедиктинского ордена в Италии в 1327 году.

25 апреля стало известно, что Роскомнадзор принял меры по ограничению доступа к нелегальным копиям сериала HBO «Игра престолов» в отношении 327 ресурсов.

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