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Россия обжаловала два решения Гаагского суда по искам Украины

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Россия обжаловала два решения Гаагского суда по искам украинских компаний, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил глава Минюста РФ Александр Коновалов, пишет «Интерфакс».

«Два из состоявшихся решений уже обжалованы, еще по шести идет работа, они будут обжалованы. В будущих процессах, которые Украина и другие страны уже инициировали или собираются инициировать в отношении России в международных инстанциях, которые РФ по-прежнему считает некомпетентными в данной части, РФ будет принимать участие», — сказал он.

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16 апреля Россия не признала законность вынесенного судом в Гааге решения по иску «Укрнафты» из-за отсутствия у арбитража юрисдикции на его рассмотрение.

Ранее в тот же день международный арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн за 16 автозаправочных станций в Крыму и возместить расходы в $3,5 млн.

После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года «Укрнафта» лишилась прав собственности на 16 автозаправочных станций. Компания, опираясь на договор между правительствами РФ и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, подала жалобу в международный арбитраж.

Тогда Международный арбитражный суд определил Швейцарию в качестве места арбитража. Однако Москва не признала его компетенцию, обжаловав решение о наличии у него юрисдикции в Верховном суде Швейцарии.

Высшая судебная инстанция Швейцарии подтвердила правомерность Международного арбитражного суда рассматривать спор по иску «Укрнафты» против РФ. При этом Верховный суд Швейцарии согласился с арбитражным судом в том, что «Укрнафта» является инвестором по соглашению, а ее имущество на территории Крыма — инвестициями.

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