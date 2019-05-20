Мировой заплыв: пять месяцев в океане

Российский путешественник Федор Конюхов установил несколько новых мировых рекордов, совершив переход на весельной лодке «Акрос» от Новой Зеландии до Чили. Он стал первым человеком, которому удалось в одиночку на весельной лодке пересечь Южный океан, проведя там самое большое количество дней — 154 (предыдущий рекорд — 59). Он прошел самое большое расстояние — 11525 км — через сороковые и пятидесятые широты, которые известны сильными устойчивыми ветрами, вызывающими частые штормы. Все предыдущие попытки его предшественников пересечь таким образом Южный океан заканчивались неудачно. 67-летний россиянин стал самым старшим гребцом-одиночкой в истории и достиг самой южной точки Земли, до которой удавалось добраться на весельной лодке
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Фото: предоставлено пресс-службой/Radix Nutrition
Путешествие Федора Конюхова началось 6 декабря 2018 года из порта Данидин в Новой Зеландии
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Фото: предоставлено пресс-службой/Radix Nutrition
Девятиметровая лодка, спроектированная британцем Филиппом Моррисоном, имела на борту три системы выработки энергии (ветрогенераторы, солнечные батареи и химическую энергоустановку, которая вырабатывала электричество из метанола), водонепроницаемые отсеки для хранения продуктов, два типа спутниковых телефонов, несколько систем связи и навигации
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Фото: предоставлено пресс-службой/Radix Nutrition
На лодке также была спроектирована система теплых полов в каюте для отдыха, чтобы можно было подогреть спальное место. Температура воздуха за бортом в Южном океане могла опускаться почти до нулевых значений, во время штормов шел снег
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Фото: предоставлено пресс-службой/Radix Nutrition
Спать во время переходов можно не больше получаса подряд, так как необходимо отслеживать погодные условия за бортом; нередко в широтах, через которые шел «Акрос», дрейфуют айсберги
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Фото: предоставлено пресс-службой/Radix Nutrition
«В одном оправдывает себя Южный океан — ветер здесь сильный, волны гигантские и очень холодно», — писал на 110-й день путешествия Федор Конюхов
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Фото: предоставлено пресс-службой/Radix Nutrition
За передвижениями Федора Конюхова на всем протяжении маршрута следила команда экспедиционного штаба, традиционно возглавляемая его сыном Оскаром
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Фото: предоставлено пресс-службой/Oscar Konyukhov
«Подогрев каюты включить не могу — сейчас ночь, и надо беречь электроэнергию до рассвета. Все мокрое: спальник, одежда; просушить нет никакой возможности, да и уже не будет. Оставшиеся на корпусе лодки солнечные батареи обеспечивают электроэнергией только самое необходимое потребление. Включены только приборы и спутниковый телефон», — сообщал Конюхов после сильного шторма, в котором пострадало его судно
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Фото: предоставлено пресс-службой/Oscar Konyukhov
«…Штормовая погода не располагает к частому использованию печки, бывало по 3-4 дня не готовил горячего, вот и получается вынужденная экономия во время шторма. Вчера, правда, побаловал себя. Ночью океан успокоился, небо очистилось, Млечный путь был виден от горизонта до горизонта. Воздух чистый, морозный. Я забросил фосфоресцирующую блесну на кальмара и поймал одного. На рассвете приготовил. В марте это мой первый пойманный кальмар»
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Фото: предоставлено пресс-службой/Radix Nutrition
Подготовка к встрече Федора Конюхова заняла несколько недель. В Аргентине была арендована яхта с экипажем, чтобы отбуксировать лодку в порт. Судно вышло в сторону мыса Горн 7 мая
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Фото: предоставлено пресс-службой/Radix Nutrition
Операцию по буксировке лодки и подъему путешественника на борт яхты надо было провести максимум за три часа — дольше не позволяли погодные условия. Подняться с весельной лодки на яхту было нельзя: океанские волны могли разбить ее о стальные борта. Четыре часа «Акрос» с капитаном внутри тянули против волн и встречного ветра. Удары были такие, что вся команда серьезно беспокоилась за здоровье путешественника, приближался шторм. С яхты скинули резиновую лодку и на руках перебрались по буксировочному тросу к «Акросу», на палубе которого уже стоял Федор Конюхов, держа водонепроницаемую сумку с документами, видеокамерой и дневниками, которые он вел во время плавания
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Фото: предоставлено пресс-службой/Radix Nutrition
Двое суток яхта с покорителем океанов пробивалась через шторм к чилийскому берегу, откуда отправилась в аргентинский порт Ушуая, конечный пункт путешествия
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