Мировой заплыв: пять месяцев в океане

Операцию по буксировке лодки и подъему путешественника на борт яхты надо было провести максимум за три часа — дольше не позволяли погодные условия. Подняться с весельной лодки на яхту было нельзя: океанские волны могли разбить ее о стальные борта. Четыре часа «Акрос» с капитаном внутри тянули против волн и встречного ветра. Удары были такие, что вся команда серьезно беспокоилась за здоровье путешественника, приближался шторм. С яхты скинули резиновую лодку и на руках перебрались по буксировочному тросу к «Акросу», на палубе которого уже стоял Федор Конюхов, держа водонепроницаемую сумку с документами, видеокамерой и дневниками, которые он вел во время плавания