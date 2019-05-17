Электронный мониторинг ремонта дорог введен в Калужской области

Министерство дорожного хозяйства Калужской области ввело электронный мониторинг, в ходе которого проверяется реализация программ развития транспортной инфраструктуры. Комплекс позволит следить за соблюдением подрядчиками графиков и оценивать эффективность сотрудников.

Для электронного мониторинга применяется система оперативного управления «Эталон». Она автоматизирует документооборот, также в ней проводятся мониторинг и анализ дорожных работ. С помощью системы можно отслеживать выполнение подрядчиками планов-графиков по заключенным контрактам. Об этом сообщает газета «Весть».

Калужская область вступила в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В течение шести лет регион получит из федерального бюджета 3,3 млрд рублей на ремонт дорог.