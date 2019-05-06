Виртуальный музей архитектуры решили создать в Калуге

Виртуальный музей архитектуры может появиться в Калуге. Руководители органов государственной и федеральной власти области поддержали проект.

Цифровые модели зданий сможет сделать калужская компания, которая имеет соответствующее оборудование, отмечает газета «Весть». О сроках создания виртуального музея пока не сообщается.

В ходе обсуждения вопроса первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов акцентировал внимание на необходимости реального сохранения объектов культурного наследия, пишут «Калужские губернские ведомости».

Ранее виртуальный музей появился у Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Экспозиция «Псковский театр. Вехи истории» создана к 110-летию театра. На каждом из 11 стендов размещена информация одного десятилетия творческой жизни театра.