ХК «Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли — 2019

Команда ХК «Бостон» одержала победу над «Каролиной» в четвертом матче серии финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в финал Кубка Стэнли. Об этом пишет RT.

Игра прошла 16 мая в Роли и завершилась со счетом 4:0 в пользу «Бостона». В ходе турнира отличились Давид Пастрняк, Брэд Маршан, а также оформивший дубль Патрис Бержерон. Вратарь команды Туукка Раск отразил все 24 броска по воротам, для него это был второй шат-аут в нынешнем плей-офф и седьмой за всю карьеру в розыгрыше Кубка Стэнли, пишет «Спорт-Экспресс».

«Мы заслужили право сыграть в финале Кубка Стэнли, обыграли три сильных команды. У нас остаются незаконченные дела — и это важная часть эмоций, которые мы сейчас испытываем», — приводит телеканал «360» слова главного тренера «Бостона» Брюса Кэссиди.

ХК «Бостон» стал финалистом розыгрыша Кубка Стэнли в 20-й раз в истории, шесть раз выигрывала главный трофей лиги. Последний свой титул команда завоевала в сезоне-2010/11, когда в финале был обыгран «Ванкувер» — 4-3. В финале команда встретится с победителем пары «Сан-Хосе» — «Сент-Луис».