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Песков переадресовал в МИД вопрос о задержании россиян в Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос журналистов о задержании в Белоруссии россиян.

На эту тему главы государств не общались, подчеркнул он в пятницу, 17 мая. «Если были арестованы российские граждане, то наши белорусские коллеги должны были проинформировать наше посольство», — пояснил представитель Кремля.

В начале мая российское посольство в Минске получило от белорусского министерства иностранных дел официальное уведомление о том, что КГБ задержал трех россиян. Граждане России подозреваются белорусскими властями в даче взятки, отмечает «РИА Новости».

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