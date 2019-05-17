Сбежавшего после смертельного наезда водителя арестовали в Калининграде

В Калининграде под арест взяли водителя, который насмерть сбил подростка и скрылся с места аварии. Такое решение принял областной суд.

Как рассказали Калининград.Ru в региональной прокуратуре, изначально Озёрский районный суд не стал заключать подозреваемого под стражу, однако окружной прокурор подал апелляцию, которая была рассмотрена и удовлетворена.

Авария произошла 1 мая на трассе в Озёрском округе. По версии следствия, между поселками Замостье и Константиновка 28-летний водитель автомобиля совершил наезд на 15-летнего мальчика, после чего скрылся. Подросток от полученных травм погиб.

Установить личность водителя и задержать его удалось спустя девять дней. Он спрятал свой автомобиль в гараже знакомого и пытался его распилить.