Автомобилист без прав сбил насмерть подростка под Калининградом

В Калининградской области задержан водитель без прав, который насмерть сбил 15-летнего мальчика в Озерском районе и скрылся с места происшествия. По словам начальника пресс-службы регионального главка полиции Светланы Поставничей, виновнику ДТП грозит до семи лет колонии.

Трагедия произошла поздним вечером 1 мая. Тело подростка нашли на рассвете 2 мая вблизи обочины. В Черняховске сотрудники ГИБДД остановили на дороге микроавтобус, в кузове которого находилось разбитое лобовое стекло и фара от автомобиля Ford Transit. Его владелец пояснил, что ремонтирует машину своего сына, который якобы сбил на дороге крупное домашнее животное. Об этом пишет ИА FlashNord.

После просмотра множества видеозаписей, опроса местных жителей и досмотра десятков транспортных средств удалось выйти на адрес беглеца. В гараже подозреваемого был найден распиленный микроавтобус со следами ДТП. Увидев полицейских, 23-летний водитель вновь попытался убежать, но вскоре его задержали у друга. Выяснилось, что у него никогда не было водительских прав.

В ГИБДД 8 апреля перечислили регионы-лидеры по числу жертв в ДТП. Антирейтинг возглавил Краснодарский край. Там за прошлый год погибли в ДТП 1053 человека, второй стала Московская область с показателем 938 человек, а замыкает тройку Ростовская область, где погибли 554 человека.