В связи с усиливающимся санкционным, военным и психологическим давлением США вновь серьезно обострилась ситуация вокруг Ирана. Это делает неопределенной судьбу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного в 2015 году в результате длительных и сложных переговоров между Тегераном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также Берлином. В соответствии с этим соглашением Исламская Республика обязалась перестроить работу реактора в городе Арака на проведение ядерных исследований только в мирных целях, не допускать обогащения урана до уровня, превышающего 3,67%, а также вывезти из страны излишки обогащенного урана. Но Вашингтон с приходом в Овальный кабинет Дональда Трампа серьезно пересмотрел свои подходы к мирному решению данной ситуации.

Так, США все же вышли из соглашения в 2018 году, восстановив экономические санкции и раз за разом увеличивая их жесткость и широту. В настоящее время ограничения распространяются на финансовый сектор Ирана, его нефтяную и металлургическую промышленность, судо-, авиа-, автомобилестроение и другое. Стремясь удушить иранскую экономику и свести к нулю экспорт нефти — главного источника валютных поступлений страны, Вашингтон отказался продлевать предоставленные ранее отдельным странам исключения из санкций, запрещающих импорт иранского черного золота.

Наращивают США и военно-политическую напряженность. Под предлогом якобы возможных агрессивных действий со стороны Ирана на крупнейшую американскую авиабазу Эль-Удейд в Катаре переброшены стратегические бомбардировщики В-52. А в Персидский залив направлена ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн», заявлено о размещении в регионе ЗРК Patriot.

В целом экономика Ирана испытывает большое напряжение, и даже президент Хасан Роухани признал, что нынешние трудности сопоставимы с периодом ирано-иракской войны 1980–1988 годов.

Зажатому в тиски все более жестких американских санкций Ирану пришлось объявить, что он приостанавливает выполнение отдельных обязательств в рамках СВПД. Это означает, что Тегеран может возобновить работы по обогащению урана и начать модернизацию реактора в Араке.

При этом Иран 8 мая направил официальные письма странам, поддерживающим сохранение соглашения, подчеркнув, что он будет свободен от своих обязательств, если другие участники сделки в двухмесячный срок не примут меры, обеспечивающие экспорт иранской нефти и действие необходимого финансового механизма для расчетов.

Что касается такого механизма, то европейские участники СВПД еще в январе сообщили о разработке специального «Инструмента для поддержки торговых обменов» (ИНСТЕКС), с помощью которого они планировали обеспечить реализацию контрактов на поставку промышленных товаров, продовольствия и медикаментов. Однако, несмотря на ограниченные цели, до настоящего времени данный инструмент так и не был применен, что свидетельствует как о противодействии со стороны США, так и о неготовности европейцев идти с ними на открытую конфронтацию.

В последние дни еще больше усилили напряженность в регионе диверсии в отношении нефтеналивных танкеров в акватории Оманского залива и удары йеменских хуситов по саудовскому нефтепроводу. Оценивая сложившуюся ситуацию, высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не ищет вооруженного противостояния с США, но в условиях американского давления не пойдет на новые переговоры ни по ядерной, ни по ракетной программам, а иранский народ не заставят отступить.

По мнению российского руководства, политика США по максимальному давлению на Иран загоняет страну в угол и не приносит результатов, а переговоры прекращаются. Считая СВПД важнейшей договоренностью, РФ призывает европейских коллег сделать всё для его сохранения.

В целом дальнейшее усиление напряженности в регионе, где сосредоточены крупнейшие запасы энергоносителей, неизбежно привело бы к резкому росту цен на них на мировом рынке, а значит, и на бензин для американских потребителей. Что не обрадовало бы электорат Дональда Трампа и могло бы сказаться на результатах президентских выборов 2020 года.

Да и перевод конфликта в горячую фазу вряд ли отвечает американским интересам. Ведь США не ждала бы легкая прогулка, поскольку им противостояла бы сильная, хорошо обученная и идеологически закаленная армия, которая оснащена многими видами современного вооружения собственного производства. Таким образом, любая военная операция неизбежно привела бы к серьезным людским потерям ВС США, что категорически неприемлемо для американцев, привыкших побеждать более слабых противников, используя преимущественно удары с воздуха.

В связи с этим остается надеяться, что указанные доводы, а также совместные усилия России и других стран-партнеров (если они смогут отстоять свою независимую позицию) обеспечат более трезвый подход американской администрации. Только в таком случае заключенная в результате больших усилий «ядерная сделка» с Ираном будет сохранена, а температура в одной из наиболее горячих точек на Ближнем Востоке снизится.

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Автор — руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ