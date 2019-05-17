17 человек застряли под землей после аварии на шахте в Китае

17 человек заблокированы под землей после аварии на железном руднике на северо-востоке Китая. Еще 26 горняков смогли выбраться на поверхность.

Авария, в результате которой рудник подтопило, произошла ночью. В тот момент в шахте находились 43 человека, передает «Интерфакс».

Спасатели связались с 12 заблокированными горняками, остальные пока не отвечают.

В апреле при взрыве метана в шахте «Схидкарбон» на территории самопровозглашенной Луганской народной республики погибли 17 горняков.