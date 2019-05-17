Российский актер отказался сниматься на Западе из-за «неуважения к России»

Заслуженный артист России, актер театра и кино Сергей Пускепалис рассказал, что отказался сниматься на Западе, потому что ему не нравится, как там показывают образ русского человека.

Пускепалис отметил, что после съемок с Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему предлагали немало интересных ролей в западной киноиндустрии, но он каждый раз отказывался, невзирая на гонорар.

«Да, мне предлагают сниматься на Западе. Довольно часто. Но я не хочу и не буду. Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских», — сказал актер 16 мая «Вечерней Москве».

Сергей Пускепалис — советский и российский актер, режиссер, а также обладатель «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Известен по таким фильмам, как «Черное море», «Битва за Севастополь», «Елки», «Метро» и многим другим.