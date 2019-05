В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание

Американский истребитель F-16 разбился вблизи базы военно-воздушных сил (ВВС) в Калифорнии, сообщает телеканал ABC.

По данным шерифа округа Риверсайд, самолет врезался в здание. Пилот успел катапультироваться и был госпитализирован. Пострадал ли кто-то еще, пока не сообщается.

По предварительным данным, на борту находились боеприпасы.

Подробности инцидента выясняются.

🇺🇸 — #BREAKING — An F-16 has crashed just off the end of the runway at March Air Force Base in Perris, California per a base spokesman.



The pilot ejected prior to impact, Maj. Perry Covington tells CNN.#F16Crash pic.twitter.com/243XbM0GeN