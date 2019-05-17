В СК назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Оксаны Богдановой - главы реабилитационного центра «Феникс», в котором скоропостижно скончался актер Дмитрий Марьянов.

Женщине предъявлены обвинения в оставлении в опасности и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Марьянов находился в центре «Феникс» с 6 по 15 октября. Актер жаловался сотрудникам на ухудшение самочувствия и боли в ноге.

Работники центра не менее 10 раз сообщали директору о проблемах артиста. При этом медперсонала в «Фениксе» не оказалось.

Несмотря на это, Богданова не вызвала «скорую», что расценили как воспрепятствование направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу.

«Директором центра давались указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно «галоперидол» и «феназепам», которые могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача», - отметили в СК.

В результате помощь для Марьянова вызвал другой пациент центра, отмечает РЕН ТВ.

После этого артиста доставили в больницу, где была врачи констатировали его смерть. Экспертиза показала, что причиной смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Эксперты полагают, что при своевременном направлении актера в больницу его можно было спасти.