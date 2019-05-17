Прямой эфир

В СК назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Оксаны Богдановой - главы реабилитационного центра «Феникс», в котором скоропостижно скончался актер Дмитрий Марьянов.

Женщине предъявлены обвинения в оставлении в опасности и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Марьянов находился в центре «Феникс» с 6 по 15 октября. Актер жаловался сотрудникам на ухудшение самочувствия и боли в ноге.

Работники центра не менее 10 раз сообщали директору о проблемах артиста. При этом медперсонала в «Фениксе» не оказалось.

Несмотря на это, Богданова не вызвала «скорую», что расценили как воспрепятствование направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу.

«Директором центра давались указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно «галоперидол» и «феназепам», которые могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача», - отметили в СК.

В результате помощь для Марьянова вызвал другой пациент центра, отмечает РЕН ТВ.

После этого артиста доставили в больницу, где была врачи констатировали его смерть. Экспертиза показала, что причиной смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Эксперты полагают, что при своевременном направлении актера в больницу его можно было спасти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Предъявлено обвинение директору клиники, где лечился Марьянов
Умирающего Марьянова лечили педиатр и волонтер

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017