Предъявлено обвинение директору клиники, где лечился Марьянов

Директору и владелице подмосковного реабилитационного центра «Феникс», в котором проходил лечение умерший актер Дмитрий Марьянов, предъявлено обвинение. Следствием была установлена прямая связь между действиями Оксаны Богдановой и смертью артиста, узнали «Известия».

Как оказалось, у женщины нет медицинского образования. Кроме того, в принадлежащем ей реабилитационном центре оказывались услуги без надлежащего оформления всех необходимых документов. Также владелица клиники нарушала трудовое законодательство — в частности, в лечебнице не было специальных помещений для оказания медицинской помощи и хранения лекарств.

Богдановой было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека»). Ей грозит до шести лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Изначально сообщалось, что он почувствовал себя плохо во время совместного отдыха с друзьями, но позднее выяснилось, что актер находился в подмосковном реабилитационном центре, работавшем без лицензии.

Как выяснили журналисты, Марьянов оказался в клинике около подмосковной Лобни 6 октября 2017 года. Его доставили туда после очередного периода злоупотребления алкоголем. Учреждение, у которого не было лицензии, размещалось в обычном дачном доме. Тем не менее его работники располагали транквилизаторами и другими препаратами, для которых требуются рецепты.

В «Феникс» Марьянову вызвали нарколога, который поставил ему капельницу с магнезией и витамином В6. Через несколько дней у Марьянова начались проблемы с венами. Как выяснилось, год назад в 63-й московской больнице в его правой ноге обнаружили плавающий тромб и установили специальный фильтр, чтобы предотвратить тромбоэмболию.

15 октября жена актера Ксения Бик приехала, чтобы оплатить лечение. Ей не дали увидеться с мужем и отвезти его, как она хотела, в 63-ю больницу к тем же специалистам. Дмитрий Марьянов скончался в тот же день по пути к профессиональным врачам.