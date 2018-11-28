Прямой эфир

Предъявлено обвинение директору клиники, где лечился Марьянов

0
Фото: Global Look Press/Valery Lukyanov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директору и владелице подмосковного реабилитационного центра «Феникс», в котором проходил лечение умерший актер Дмитрий Марьянов, предъявлено обвинение. Следствием была установлена прямая связь между действиями Оксаны Богдановой и смертью артиста, узнали «Известия».

РЕН ТВ узнал подробности последних часов жизни Марьянова
По данным телеканала, перед смертью актер лечился от алкоголизма

Как оказалось, у женщины нет медицинского образования. Кроме того, в принадлежащем ей реабилитационном центре оказывались услуги без надлежащего оформления всех необходимых документов. Также владелица клиники нарушала трудовое законодательство — в частности, в лечебнице не было специальных помещений для оказания медицинской помощи и хранения лекарств.

Богдановой было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека»). Ей грозит до шести лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Изначально сообщалось, что он почувствовал себя плохо во время совместного отдыха с друзьями, но позднее выяснилось, что актер находился в подмосковном реабилитационном центре, работавшем без лицензии.

Как выяснили журналисты, Марьянов оказался в клинике около подмосковной Лобни 6 октября 2017 года. Его доставили туда после очередного периода злоупотребления алкоголем. Учреждение, у которого не было лицензии, размещалось в обычном дачном доме. Тем не менее его работники располагали транквилизаторами и другими препаратами, для которых требуются рецепты.

В «Феникс» Марьянову вызвали нарколога, который поставил ему капельницу с магнезией и витамином В6. Через несколько дней у Марьянова начались проблемы с венами. Как выяснилось, год назад в 63-й московской больнице в его правой ноге обнаружили плавающий тромб и установили специальный фильтр, чтобы предотвратить тромбоэмболию.

15 октября жена актера Ксения Бик приехала, чтобы оплатить лечение. Ей не дали увидеться с мужем и отвезти его, как она хотела, в 63-ю больницу к тем же специалистам. Дмитрий Марьянов скончался в тот же день по пути к профессиональным врачам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК допросил директора клиники, в которой лечился актер Марьянов
Умирающего Марьянова лечили педиатр и волонтер

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017