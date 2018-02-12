Умирающего Марьянова лечили педиатр и волонтер

Медицинскую помощь актеру Дмитрию Марьянову в так называемом реабилитационном центре «Феникс» оказывали педиатр и волонтер. При этом учреждение не имело разрешения на данный вид деятельности.

Директор учреждения Ольга Богданова наняла для этой работы знакомого детского врача Евгения Иванова. Он ставил актеру капельницы, которые не приносили результатов.

Тогда женщина решила лечить пациента сильнодействующими веществами. Предполагается, что инъекции актеру делала волонтер Мария Лебедева.

При этом Богданова не уточнила, есть ли у Марьянова противопоказания, в частности наличие такого заболевания, как тромбоз глубоких вен нижних конечностей, пишет РЕН ТВ.

Как сообщал портал iz.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора учреждения по статье «Незаконное оказание медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии».

Актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Мужчина почувствовал себя плохо во время пребывания в реабилитационном центре «Феникс», который работал без лицензии. Там ему делали инъекции, спровоцировавшие обострение тромбофлебита, что и привело к внезапной смерти.