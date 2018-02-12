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СК возбудил дело против главы реабилитационного центра, где лечился актер Марьянов

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Уголовное дело возбуждено в отношении директора подмосковного реабилитационного центра «Феникс», в котором проходил лечение умерший актер Дмитрий Марьянов. 

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий, сотрудники реабилитационного центра вводили ему медицинские препараты, не выявив наличие противопоказаний, а также продолжительное время препятствовали вызову скорую помощь актеру, несмотря на неоднократные жалобы на плохое самочувствие и показания для срочной госпитализации.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а именно незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии).

Дмитрий Марьянов умер 15 октября. Изначально сообщалось, что он почувствовал себя плохо во время совместного отдыха с друзьями, но позднее выяснилось, что актер находился в подмосковном реабилитационном центре, работавшем без лицензии.

Как выяснили журналисты, Марьянов оказался в клинике около подмосковной Лобни 6 октября. Его доставили туда после очередного периода злоупотребления алкоголем. Учреждение, у которого не было лицензии, размещалось в обычном дачном доме. Тем не менее его работники располагали транквилизаторами и другими препаратами, для которых требуются рецепты.

В «Феникс» Марьянову вызвали нарколога, который поставил ему капельницу с магнезией и витамином В6. Через несколько дней у Марьянова начались проблемы с венами. Как выяснилось, год назад в 63-й московской больнице в его правой ноге обнаружили плавающий тромб и установили специальный фильтр, чтобы предотвратить тромбоэмболию.

15 октября жена актера Ксения Бик приехала, чтобы оплатить лечение. Ей не дали увидеться с мужем и отвезти его, как она хотела, в 63-ю больницу к тем же специалистам. Дмитрий Марьянов скончался в тот же день по пути к профессиональным врачам.

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