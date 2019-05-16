Стал известен доход Трампа за 2018 год

Президент США Дональд Трамп по итогам 2018 года заработал $479 млн. Об этом свидетельствует финансовая выписка американского лидера, опубликованная 16 мая независимой госструктурой — Управлением правительственной этики.

В документе отмечается, что при зарплате президента США в $400 тыс. в год, Трамп заработал $479 млн.

Американский лидер является одним из богатейших людей в мире и до политической карьеры успешно занимался бизнесом. По словам Трампа, его состояние превышает $10 млрд, пишет ТАСС.

При этом свои налоговые декларации он не публикует, объяснив это проверками в отношении своего бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты советуют ему не раскрывать данные, о которых идет речь.

В начале апреля сообщалось, что доходы президента Украины Петра Порошенко за год выросли в 95 раз.