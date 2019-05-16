Пушков прокомментировал демарш главы МИД Украины

Российский сенатор Алексей Пушков оценил демарш главы МИД Украины Павла Климкина, который отказался ехать на встречу глав МИД стран-членов Совета Европы из-за их стремления сохранить Россию в составе организации. Об этом сенатор написал в Twitter в четверг, 16 мая

«Не думаю, что это кого-то сильно впечатлит: уж больно всем надоела Украина с ее вечными ультиматумами, капризами и истериками. Всему есть пределы», — заметил Пушков.

Отношения России с Советом Европы осложнились в 2014–2015 годах в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. В частности, представители РФ лишены возможности голосовать и отстранены от участия в руководящих органах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Москва заявила, что в подобных условиях работать невозможно, и прекратила участие в заседаниях, а также прекратила платить взносы на содержание СЕ.

Позже организация призвала к сохранению членства России и выступила за диалог с Москвой.

Ранее 16 мая Климкин заявил, что не будет участвовать в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки, намеченном на 16–17 мая.