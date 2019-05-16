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Климкин отменил участие в заседании СЕ из-за решения по России

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Фото: Global Look Press/Olena Khudiakova/ZUMAPRESS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не будет участвовать в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки, намеченном на 16–17 мая.

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По словам украинского постпреда в Совете Европы Дмитрия Кулебы, впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне главы ведомства, передает «Европейская правда».

Причиной отказа Климкина от визита в Хельсинки названа позиция комитета министров Совета Европы, поддержавшего проект решения, который открывает путь для возвращения России права голоса в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отмечает «Федеральное агентство новостей».

МИД Украины не делал официальных заявлений по поводу отмены визита главы ведомства в Хельсинки.

Ранее на этой неделе Климкин заявил в Брюсселе, что, в случае если Совет Европы вернет России право голоса в ПАСЕ, Киев откажется соблюдать Минские соглашения.

6 мая Украина обвинила Россию в кризисе Совета Европы. Киев призвал организацию не идти на уступки РФ.

Лишение российской делегации ряда значимых прав в СЕ привело к тому, что в конце июня 2017 года Москва приостановила выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ.

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