Замглавы НИИ заподозрили в нанесении ущерба Минобороны на 180 млн рублей

Главная военная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении замначальника научно-исследовательского испытательного центра (НИИ) автомобильной техники «Центральный научно-исследовательский институт» Минобороны РФ. Об этом в четверг, 16 мая, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура установила, что в 2015 году Минобороны и компания «КАМАЗ» заключили госконтракт на выполнение научно-исследовательской работы. Подозреваемый, зная, что цель технического задания не достигнута полностью, весной 2017 года подписал акт приемки второго этапа работ, получив оплату.

Таким образом он нанес ущерб Минобороны ущерб, превышающий 181 млн руб. Материалы проверки военный прокурор направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании замначальника НИИ.

22 июля 2018 года по обвинению в госизмене был арестован сотрудник головного научного института «Роскосмоса» (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев. В ФСБ заявляли, что он передавал закрытую информацию о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, бельгийскому институту гидродинамики по интернет-переписке.

Сам ученый свою вину не признает. Адвокат Евгений Смирнов в августе заявлял, что его подзащитный не имел доступа к секретным данным более 20 лет и не понимает, в чем его обвиняют.