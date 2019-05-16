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День географа начнут отмечать в России 18 августа

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В России 18 августа будет отмечаться День географа. Установить в день основания Русского географического общества (РГО) профессиональный праздник поручил правительству президент Владимир Путин.

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Соответствующее поручение главы государства правительству РФ опубликовано 16 мая на сайте Кремля. Также, кабинету министров поручается представить проект указа президента об установлении почетного звания «Заслуженный географ РФ».

По еще одному поручению президента правительство до 1 декабря 2020 года должно обеспечить утверждение профессионального стандарта «Географ».

Кроме того, Путин поручил Минпросвещения, РГО и Рособрнадзору подготовить предложения по повышению качества преподавания географии в общеобразовательных организациях.

В апреле сообщалось, что уфимский шестиклассник разработал тактильную географическую карту России. Она напечатана на 3D-принтере. Каждый регион имеет свой номер и соединяется как пазл на специальной подставке, на которой шрифтом Брайля нанесена инструкция по сборке. В планах у юного гимназиста создать подобную карту Башкирии.

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