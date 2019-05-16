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Минкомсвязь не поддержало сбор со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах

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Фото: Global Look Press/Oleksiy Maksymenko/imagebroker
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В Минкомсвязи выступили против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о введении единого сбора со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах в размере 20% от их стоимости. Об этом в ведомстве сообщили «Известиям» в четверг, 16 мая.

Замглавы министерства Михаил Мамонов сказал, что введение сбора — кардинальная мера. «Скорее всего, она приведет к увеличению нагрузки на конечных потребителей с учетом потенциального роста цены на импортную продукцию. Даже если бы мы решили реализовать такую смелую меру, введение сбора имело бы экономический эффект, только если бы применялось единовременно на всей территории ЕврАзЭС», — добавил он.

Подобной позиции придерживаются и в Минпромторге. В пресс-службе ведомства «Известиям» сказали, что считают целесообразным придерживаться нормативов, установленных решением Совета ЕЭК в 2017 году, которое предусматривает поэтапное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов к 2020 году до €200 за посылку.

С 1 января 2019 года покупки на сумму более €500, привезенные из-за границы, облагаются пошлиной. Это правило распространяется и на покупки, совершенные в зарубежных интернет-магазинах.

Кроме того, с начала нынешнего года действует и ограничение по весу беспошлинного провоза товаров для личного пользования — 25 кг вместо 50.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 17 мая.

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