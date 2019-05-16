Виселицу для Порошенко установили в центре Киева
Виселицу для уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко установили активисты в центре Киева на площади Независимости в четверг, 16 мая.
Рядом с конструкцией размещен плакат с надписью «Позор Порошенко и его кодле», сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что на транспаранте перечислены обещания политика, а также предполагаемые преступления его лично и его соратников.
Кроме того, активисты призвали новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского исполнить обещание и наказать преступников во власти.
Ранее в четверг социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные опроса, согласно которому большинство жителей Украины считают, что Зеленский в первую очередь должен лишить депутатов, судей и главу государства неприкосновенности.