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Виселицу для Порошенко установили в центре Киева

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Фото: РЕН ТВ
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Виселицу для уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко установили активисты в центре Киева на площади Независимости в четверг, 16 мая.

Рядом с конструкцией размещен плакат с надписью «Позор Порошенко и его кодле», сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что на транспаранте перечислены обещания политика, а также предполагаемые преступления его лично и его соратников.

Кроме того, активисты призвали новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского исполнить обещание и наказать преступников во власти.

Ранее в четверг социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные опроса, согласно которому большинство жителей Украины считают, что Зеленский в первую очередь должен лишить депутатов, судей и главу государства неприкосновенности.

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