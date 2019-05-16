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Путин посоветовал чиновникам поучиться у собаки Павлова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Местные власти должны немедленно реагировать на правдивые сюжеты в СМИ о нарушениях, заявил президент РФ Владимир Путин на медиафоруме «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в четверг, 16 мая.

По мнению политика, в данном случае ситуация аналогична с инстинктами собаки Павлова.

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«Насколько я понимаю, реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу — слюна выделяется у собаки, поэтому и здесь так же», — сказал глава государства, его слова приводит ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что информация в СМИ должна быть поводом для серьезного рассмотрения проблемы.

Также Путин обратил внимание, что с чиновников должен быть особый спрос, «как с владельца средства повышенной опасности». Он подчеркнул, что идущий на государственную службу человек должен понимать особую ответственность перед людьми.

Собака Павлова — самый знаменитый эксперимент, благодаря которому прославился русский физиолог, лауреат Нобелевской премии Иван Петрович Павлов.

Ученый изучал условные рефлексы на собаке. Он звонил в звоночек, а потом выдавал животному лакомство. После нескольких таких серий у собаки наблюдалось слюноотделение даже без лакомства — она реагировала только на звонок. То есть, срабатывал выработанный условный рефлекс.

После экспериментов Павлова, всех тех, у кого по той или иной причине формировался какой-нибудь условный рефлекс, стали называть «собаками Павлова» или сравнивать с ними, отмечает сайт kp.ru.

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