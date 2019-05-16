Прямой эфир

Новосибирский депутат обвинил мат в «вырождении» россиян

0
Фото: правительство Новосибирской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат тогучинского райсовета (Новосибирская область) от «Единой России», подполковник в отставке Михаил Бордашевич заявил, использование матерных слов вызывает изменения на генном уровне и в целом «разрушает» человека. Свое мнение о бранных словах он озвучил на заседании совета 16 мая.

Расплата за обслуживание: чиновников будут увольнять за плохой сервис
Работу руководителей региональных органов власти будут оценивать по качеству предоставленных населению госуслуг

«Мат — темное облако, энергия, разрушающая сознание в домах. Как говорите — так и живете. Слово определяет всё», — цитирует народного избранника «Тайга.инфо».

По мнению депутата, энергия мата «подменяет любовь, высоту, радость».

Бордашевич добавил, что для уроков духовности издаются брошюры о вреде мата его авторства. В них, в частности, рассказывается, что «обруганная» пшеница всходит хуже, чем намоленная, бранные слова меняют «структуру хромосом» и придают женщинам «крысиный образ».

«Мат меняет генетику людей, искажая ее наследственные программы, вызывающие мутации чудовищной силы, приводящие к вырождению нации», — утверждает в брошюре депутат.

На совете он также призывал всех работать над «духовно-нравственным» воспитанием детей, чтобы «врагам» стало понятно, что такое «русский дух».

Ранее в марте депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой ввести штрафы за применение таких слов, как «авторка», «президентка», «докторка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Милонов назвал поклонников «Игры престолов» хомяками и кроликами
В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017