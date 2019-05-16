Новосибирский депутат обвинил мат в «вырождении» россиян

Депутат тогучинского райсовета (Новосибирская область) от «Единой России», подполковник в отставке Михаил Бордашевич заявил, использование матерных слов вызывает изменения на генном уровне и в целом «разрушает» человека. Свое мнение о бранных словах он озвучил на заседании совета 16 мая.

«Мат — темное облако, энергия, разрушающая сознание в домах. Как говорите — так и живете. Слово определяет всё», — цитирует народного избранника «Тайга.инфо».

По мнению депутата, энергия мата «подменяет любовь, высоту, радость».

Бордашевич добавил, что для уроков духовности издаются брошюры о вреде мата его авторства. В них, в частности, рассказывается, что «обруганная» пшеница всходит хуже, чем намоленная, бранные слова меняют «структуру хромосом» и придают женщинам «крысиный образ».

«Мат меняет генетику людей, искажая ее наследственные программы, вызывающие мутации чудовищной силы, приводящие к вырождению нации», — утверждает в брошюре депутат.

На совете он также призывал всех работать над «духовно-нравственным» воспитанием детей, чтобы «врагам» стало понятно, что такое «русский дух».

Ранее в марте депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой ввести штрафы за применение таких слов, как «авторка», «президентка», «докторка».