Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки «Казань»

Испытания многоцелевой атомной подводной лодки «Казань» выявили несколько конструктивных недочетов в усовершенствованном проекте 885М («Ясень-М»). Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, испытания идут непросто. «В первую очередь речь об отработке систем управления, которые на этой субмарине применяются впервые», — цитирует его в четверг, 16 мая, «РИА Новости». В ОСК делают всё возможное, чтобы завершить испытания и получить боеготовый образец до конца 2019 года, добавил Рахманов.

Вопрос о том, удастся ли за оставшееся время завершить отделку «Казани» и получить боеготовый образец до конца года, открыт, уточнил он, пишет «Газета.ру».

В апреле в Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. Работы будет вести морское бюро машиностроения «Малахит».