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Лукашенко заявил о непорядочной конкуренции в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в России существует непорядочная конкуренция. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

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«Да, не так просто с Россией работать. Там хватает тех, которые хотели бы наклонить. Конкуренция, притом конкуренция непорядочная», — сказал Лукашенко на встрече с генеральным директором предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» Александром Довгало. Лукашенко отметил, что на внешних рынках было много проблем, и он даже подозревал, что «кое-кто там создает эти проблемы», особенно в направлении России.

Президент Белоруссии потребовал увеличить эффективность работы предприятий цементной отрасли и повысить объемы реализации их продукции на внешних рынках. Белорусскому лидеру доложили, что ситуация с реализацией цемента за рубеж улучшилась. Так, по словам Довгало, заводы диверсифицировали экспорт, переориентировались на европейский рынок. Он отметил, что сильно выросли поставки в Польшу, Латвию и Украину.

Однако сообщается, что большая часть продукции в данном сегменте реализуется на внутреннем рынке. Лукашенко потребовал расширить сферу применения цемента в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве 9 мая. Он заявил, что в этом нет никакой политики и конспирологии. Президент Белоруссии уточнил, что не мог пропустить подобные мероприятия в своей стране.

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