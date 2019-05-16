Прямой эфир

Около 70 контрактов на благоустройство заключили в Калужской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калужской области было заключено около 70 контрактов на благоустройство общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Егора Виркова.

В регионе продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Целью проекта является развитие механизмов и реализация комплексных проектов создания комфортной городской среды, вовлечение граждан в принятие решений по вопросам развития городской среды.

По словам Виркова, согласно данным на 13 мая состоялось 139 аукционов. Были заключены 68 контрактов по общественным территориям и 71 контракт на ремонт дворов. Все работы планируется завершить в октябре 2019 года, пишет газета «Весть».

Плановый объем финансирования работ составит 305,89 млн рублей. Средства поступят из федерального (96%) и областного бюджетов. Однако власти региона выделят еще 129 млн рублей дополнительно.

В общей сложности до конца года планируется благоустроить 87 общественных пространств, а к 2025 году — 290.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Калуге усилят контроль над качеством ремонта дорог
Кедровую рощу посадили в Свято-Успенском монастыре в Калужской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017