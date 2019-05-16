Около 70 контрактов на благоустройство заключили в Калужской области

В Калужской области было заключено около 70 контрактов на благоустройство общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Егора Виркова.

В регионе продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Целью проекта является развитие механизмов и реализация комплексных проектов создания комфортной городской среды, вовлечение граждан в принятие решений по вопросам развития городской среды.

По словам Виркова, согласно данным на 13 мая состоялось 139 аукционов. Были заключены 68 контрактов по общественным территориям и 71 контракт на ремонт дворов. Все работы планируется завершить в октябре 2019 года, пишет газета «Весть».

Плановый объем финансирования работ составит 305,89 млн рублей. Средства поступят из федерального (96%) и областного бюджетов. Однако власти региона выделят еще 129 млн рублей дополнительно.

В общей сложности до конца года планируется благоустроить 87 общественных пространств, а к 2025 году — 290.