Сериал «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом продлили на второй сезон

Американская компания TBS продлила сериал «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми на второй сезон, сообщил 15 мая портал Deadline.

Продюсерами выступят Стив Бушеми, Лорн Майклз, Эндрю Сингер и Кэти Дженсен. Уточняется, что все основные персонажи появятся в продолжении ситкома, однако изменятся место действия и сюжет. В центре событий окажутся жители средневековой деревни, желающие «избежать насилия и убийств». Дата премьеры пока не назначена.

Ситком «Чудотворцы» снят на основе комедийного романа Саймона Рича What in God’s name. Первый сезон стартовал на TBS в феврале 2019 года, пишет REGNUM.

