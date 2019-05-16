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Сериал «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом продлили на второй сезон

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Фото: kinopoisk.ru
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Американская компания TBS продлила сериал «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми на второй сезон, сообщил 15 мая портал Deadline.

Продюсерами выступят Стив Бушеми, Лорн Майклз, Эндрю Сингер и Кэти Дженсен. Уточняется, что все основные персонажи появятся в продолжении ситкома, однако изменятся место действия и сюжет. В центре событий окажутся жители средневековой деревни, желающие «избежать насилия и убийств». Дата премьеры пока не назначена.

Ситком «Чудотворцы» снят на основе комедийного романа Саймона Рича What in God’s name. Первый сезон стартовал на TBS в феврале 2019 года, пишет REGNUM.

Ранее 16 мая сообщалось, что поклонники «Игры престолов» потребовали переснять восьмой сезон сериала.

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