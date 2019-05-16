В Москве 18 мая отпразднуют День парков

По случаю Дня парков в Москве городские власти подготовили праздничную программу с экскурсиями, танцевальными мастер-классами и выступлениями музыкантов. Об этом 16 мая сообщается на сайте столичной мэрии.

Бесплатные мероприятия пройдут в 16 московских парках, пишет «Федеральное агентство новостей». К празднику присоединятся парк Горького, сад «Эрмитаж», парк Победы, парк искусств «Музеон» и др.

Так, в парке «Зарядье» научат создавать рисунки из шерстяных волокон, в саду имени Баумана пройдут познавательные прогулки, в ходе которых гости смогут узнать интересные факты об усадьбе князя Голицына XVIII века и первом путевом дворце Василия III. Кроме того, для посетителей подготовили занятия по джайву, ча-ча-ча и самбе, а также вальсу и танго.

В «Музеоне» всех желающих научат танцевать вальс, фокстрот и бразильский зук. В парке Горького проведут серию мастер-классов по зумбе и фехтованию. Для детей проведут занятие по балету, пишет «Москва 24».

В Бабушкинском парке пройдут выступления духового оркестра Feel Style, а также шоу барабанщиц Royal Attack и рок-н-ролл-музыкантов.

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан принять участие в фестивале «Рыбная неделя», который пройдет в столице с 24 мая по 2 июня.