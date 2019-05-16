Дом изогнутой формы построят по программе реновации в Москве

Дом изогнутой формы с витражными окнами построят на улице Староалексеевская на северо-востоке столицы по программе реновации. Об этом в четверг, 16 мая, сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

«Основной фронт, выходящий на улицу, будет выше, а секция, расположенная в глубине квартала, — ниже. Благодаря этому свет будет свободно проникать в квартиры в новом доме и соседних зданиях», — цитирует архитектора «Москва 24».

Дом будет переменной этажности, внешняя отделка будет выполнена из камня светлых оттенков. На первом этаже здания планируют разместить офисные помещения. Подъезды будут сквозные.

По словам Кузнецова, лоджии в квартирах будут изначально застекленными. Дом будет окружать озелененное благоустроенное пространство с современной игровой площадкой для детей и местом для тихого отдыха взрослых, сообщает агентство городских новостей «Москва». На территории также планируют сделать наземную парковку и подземный паркинг с лифтом.

В апреле первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что идея распространить реновацию жилья на все регионы России является естественной и неплохой, и комитет начнет работать над ней в весеннюю сессию.

В настоящее время программа реновации жилья реализуется в Москве. Она была утверждена правительством столицы в августе 2017 года и предусматривает снос более 5 тыс. ветхих домов и возведение около 30 млн кв. м жилья к 2032 году.