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В полиции Воронежа отреагировали на перевозку покойника на крыше «Волги»

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Фото: Depositphotos
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Умерший житель Воронежской области был доставлен в морг областного центра на крыше автомобиля «Волга», потому что его родственники, не имея возможности вызвать перевозку, попросили соседа отвезти тело. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.

В полиции пояснили, что это не является нарушением, так как родственники самостоятельно обеспечивают транспортировку тела на судебно-медицинскую экспертизу, если смерть не носит криминального характера.

По данным полиции, 32-летний мужчина покончил с собой.

Фотография автомобиля «Волга» с привязанным на крыше телом, завернутым в мешок, была опубликована в соцсетях и вызвала общественный резонанс.

В начале апреля сообщалось, что шестерых сотрудников Югорской городской больницы в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) привлекли к дисциплинарной ответственности за хранение коробок с просроченным детским питанием в городском морге.

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