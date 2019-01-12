Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья

Врачам Белогорска Амурской области пришлось реанимировать пациента, поступившего из морга, сообщает в субботу, 12 января, «Интерфакс».

По словам главного врача городской больницы Михаила Данилова, местные жители обнаружили свою родственницу без признаков жизни и сообщили в полицию.

«Сотрудник ОВД не стал вызывать машину скорой помощи, как того требует инструкция, констатировал смерть женщины самостоятельно, без участия медиков», — рассказал главврач.

Данилов отметил, что женщину без сопроводительных документов направили в морг на машине ритуальной службы. Сотрудник морга обнаружил, что поступивший «труп» подает признаки жизни. После этого пострадавшая была доставлена в реанимацию, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти.

По словам главврача, усилия медиков оказались безуспешными и женщина скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение и отравление.

Ранее в январе сообщалось, что в Уфе сотрудники одного из моргов перепутали тела умерших и отдали родственникам для захоронения тела чужих людей.