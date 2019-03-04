Прокуратура ЕАО начала проверку из-за перехода моргов на «самообслуживание»

Областная прокуратура Еврейской автономной области (ЕАО) начала проверку сообщений СМИ о том, что медики и полицейские отказывают жителям Ленинского района в транспортировке тел, а в морге — полное самообслуживание. Об этом сообщается в понедельник, 4 марта, на сайте ведомства.

«Городскому и районным прокурорам поручено провести проверку исполнения законодательства о погребении и похоронном деле в части оказания гражданам ритуальных услуг по транспортировке тел умерших», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что, согласно законодательству, транспортировка тела умершего человека в морг должна осуществляться исключительно специализированным транспортом. Кроме того, вывоз тел умерших в морг как разновидность ритуальных услуг возможна только на основании договора на оказание таких услуг.

В конце февраля жители ЕАО пожаловались в СМИ на то, что им отказывают в транспортировке тел умерших и просят привозить тела на личном автотранспорте. Кроме того, трупы в холодильники людей также просили убирать самостоятельно.

21 февраля в Самаре отчаявшаяся женщина привезла гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства. Она не смогла похоронить умершего на кладбище Рубежное, так как местные работники потребовали 50 тыс. рублей.