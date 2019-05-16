Экспорт сгущенки планируют увеличить производители в Краснодарском крае

Предприятия Краснодарского края намерены увеличить экспорт молочной продукции, в том числе сгущенного молока. У производителей имеется резерв по наращиванию объемов выпуска продукции и поставки товаров за границу.

По словам заместителя главы Краснодарского края Андрея Коробки, основной объем экспорта региона составляет зерно. При этом власти делают акцент на увеличении поставок продуктов переработки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Коробки уточнил, что на европейских рынках практически нет сгущенного молока, в то время как кубанские предприятия располагают резервом для увеличения объема производства продукта. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Основным экспортером сгущенного молока является «Кореновский молочный консервный комбинат». Предприятие в 2018 году нарастило мощность производства сгущенки, а в 2019 году планируется увеличение производства мороженого.