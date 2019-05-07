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Эксперты рассказали о ключевых регионах для российского экспорта

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В Российском экспортном центре (РЭЦ) специально для «Известий» сделали прогноз, согласно которому Восточная Азия станет ключевым регионом для российского экспорта по итогам 2019 года. Она опередит исторически крупнейшего покупателя отечественной продукции — Западную Европу.

Отмечается, что по итогам 2018 года восточноазиатские страны отстали от региона-лидера на $8 млрд — они закупили нашей продукции на $93,5 млрд. При этом показатель рос опережающими темпами. Так, в прошлом году они увеличились на 39,3%, тогда как поставки в Западную Европу выросли на 30%.

В РЭЦ уверены, что главным источником роста станет Китай, который на данный момент является главным покупателем российской продукции — $17,1 млрд по итогам прошлого года (+44,1% по сравнению с 2017-м). Экспорт вырастет главным образом за счет увеличения поставок энергоресурсов, меди, рыбы и морепродуктов, пиломатериалов и т.п.

В другие страны восточноазиатского региона главным образом будут расти продажи продовольствия, товаров химпрома, металлургии, лесопромышленного комплекса, добавили в центре. Там отметили, что, помимо Китая, крупнейший партнер России в этой части света — Республика Корея. Туда было продано товаров на сумму $5,5 млрд (+44% по сравнению с 2017 годом).

Подробнее читайте в материале «Известий» от 8 мая.

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