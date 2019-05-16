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Экс-супругом Бузовой Тарасовым заинтересовались в ФК «Ростов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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ФК «Ростов» заинтересован в подписании соглашения с полузащитником столичного «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Об этом пишет Sports24.

Отмечается, что футболист мог сменить клуб еще зимой, однако главный наставник «Локомотива» Юрий Семин убедил хавбека остаться в команде, пишет RT.

Как пишет «Газета.ру», в текущем сезоне чемпионата России Тарасов принял участие в восьми матчах, не отметившись результативными действиями. Московский клуб занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ с 52 очками в активе.

Уточняется, что клуб Ростова-на-Дону не собирается продлевать контракт с вратарем Ильей Абаевым, но подпишет новое соглашение с голкипером Сергеем Песьяковым.

15 мая сообщалось, что «Локомотив» и «Урал» встретятся в финале Кубка России по футболу.

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