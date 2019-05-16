Медведев указал на важность автономного энергоснабжения Кольского полуострова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом указал на важность создания современной автономной системы энергоснабжения на Кольском полуострове.

В ходе встречи руководитель региона отметил важность состояния коммунальной инфраструктуры. По его словам, сфера ЖКХ зависит от топочного мазута, отмечает в четверг, 16 мая, «РИА Новости». Задача властей состоит в том, чтобы в течение пяти лет перейти на другие виды топлива, менее подверженные скачкам в цене.

Медведев ответил, что все предшественники Чибиса пытались решить эту задачку, но она «реально сложная».

«Но если удастся создать такую более современную автономную систему энергоснабжения, поставки энергоносителей и решения в целом задач энергобаланса на Кольском полуострове, это, конечно, будет очень важно», — добавил глава кабмина. Медведев предложил подумать о дополнительных усилиях, которые необходимо предпринять в этом направлении.

В конце апреля стало известно, что строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманской области завершится к 2023 году. В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории Северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т.