Двое сотрудников пострадали на электростанции в Якутии

Два человека госпитализированы после проведения ремонтных работ в цеху Чульманской ТЭЦ в Якутии. Одного из рабочих поместили в палату интенсивной терапии.

По данным следственного комитета, 32-летний бетонщик и 29-летний плотник проводили очистку котловых ванн в помещении котельно-турбинного цеха. Они получили тепловые ожоги. У бетонщика травмирована правая кисть и задняя поверхность голеней, его жизни ничего не угрожает. У плотника обнаружены ожоги головы, 95% поверхности туловища, а также ожоги верхних и нижних конечностей. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Второй пострадавший в тяжелом состоянии находится в палате интенсивной терапии. Следственный комитет проводит проверку, на электростанции изъята техническая документация.