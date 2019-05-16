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Двое сотрудников пострадали на электростанции в Якутии

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Два человека госпитализированы после проведения ремонтных работ в цеху Чульманской ТЭЦ в Якутии. Одного из рабочих поместили в палату интенсивной терапии.

По данным следственного комитета, 32-летний бетонщик и 29-летний плотник проводили очистку котловых ванн в помещении котельно-турбинного цеха. Они получили тепловые ожоги. У бетонщика травмирована правая кисть и задняя поверхность голеней, его жизни ничего не угрожает. У плотника обнаружены ожоги головы, 95% поверхности туловища, а также ожоги верхних и нижних конечностей. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Второй пострадавший в тяжелом состоянии находится в палате интенсивной терапии. Следственный комитет проводит проверку, на электростанции изъята техническая документация.

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