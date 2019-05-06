СКР возбудил дело по факту гибели рабочих на заводе «Азот» в Пермском крае

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после гибели трех человек в результате взрыва на заводе «Азот» в городе Березники. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК России («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», — отметили в СКР.

Уточняется, что пожара на территории цеха не было и нет угроз для населения. На предприятии добавили, что при проведении ремонтных работ произошел хлопок, разрушений нет. На работу завода инцидент не повлиял.

По предварительным данным, взрыв произошел во время сварочных работ. Погибли три человека, еще один госпитализирован в состоянии средней тяжести.

«Азот» — единственное предприятие России, выпускающее высшие алифатические амины, кристаллический нитрит натрия, натриевую и калиевую селитры. Предприятие входит в ОХК «УРАЛХИМ» — одну из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений.