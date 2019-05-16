Бездомных собак в Тюмени будут отлавливать и чипировать

В Тюмени будут отлавливать бродячих собак и отвозить их в пункт временного содержания на улице Кедровой. Там животным сделают вакцинацию, кастрацию (стерилизацию), чипирование, после чего каждого пса сможет забрать любой желающий.

Оставшихся без хозяев собак отпустят на тюменские улицы, но только в том случае, если пес не очень крупный и не агрессивный. Об этом информирует портал «Наш город».

Администрация областной столицы призывает соблюдать правила содержания домашних животных и выгуливать своих питомцев в специальных местах. Кроме того, горожане должны убирать фекалии за своими собаками.