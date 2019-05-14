Работу чиновников в Барнауле проверят после нападения собаки на мальчика

В Барнауле следователи проверяют информацию о нападении бездомной собаки на ребенка в поселке Черницк. Это произошло в конце апреля. Мальчик получил множественные травмы и был госпитализирован.

По словам местных жителей, опасная собака продолжает бегать возле жилых домов. В службах по отлову игнорировали обращения, пишет altapress.ru. В ходе проверки будет дана оценка действиям муниципальных чиновников, в чьи обязанности входят вопросы отлова бездомных животных.

Как сообщалось 19 апреля, в Благовещенске покусанного собаками ребенка перевели из реанимации в обычное отделение. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Девятилетний мальчик получил серьезные травмы 11 апреля, когда на него набросилась стая бродячих псов.