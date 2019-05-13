СК организовал проверку после нападения собаки на ребенка в Ленобласти

В Ленинградской области Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту нападения собаки на мальчика. Об этом телеканалу «78» сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 12 мая, в деревне Вайялово. Ребенок гулял вместе с мамой и, когда женщина отвлеклась, подошел к собаке. Животное набросилось на мальчика и покусало его, рассказал телеканалу источник, знакомый с ситуацией. Пострадавший был доставлен в больницу.

В СК отметили, что следователи проводят осмотр места происшествия, общаются с мамой мальчика. Степень нанесенного вреда его здоровью и характер повреждений устанавливается.

11 мая перед сотрудниками МЧС в Петербурге встала необычная задача: на крышу дома на Петрозаводской улице забрался пес. Собака лаяла и не могла спуститься.