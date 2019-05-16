В «Роскосмосе» рассказали о возможном кураторе проекта «Государево око»

Куратор нового проекта космического мониторинга территории РФ «Государево око» пока не определен. Об этом рассказал журналистам глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

По его словам, проект находится на ранней стадии согласования среди ведомств и организаций. «Поэтому сказать точно, что уже есть один куратор или одна организация, мы пока не можем», — уточнил он в четверг, 16 мая, в беседе с «РИА Новости».

Новый проект наблюдения за территорией России предложил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в интересах «Цифровой экономики». Проект назвали «Государево око», с его помощью в госпорпорации смогут видеть динамику любых процессов на Земле, отметил он.

Накануне сообщалось, что эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя будет представлен в правительство РФ до конца 2019 года. «Роскосмос» заказал его у ракетно-космической корпорации «Энергия». Работы должны быть выполнены до 31 октября 2019 года.