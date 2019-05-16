Среди ряда ключевых тем, которые обсудили в Сочи министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Майк Помпео, не могло не быть Венесуэлы. Это одна из наиболее горячих точек на планете. Над страной висит опасность прямого вооруженного вторжения Штатов или, как минимум, гражданской войны, провоцируемой тем же Вашингтоном. И то и другое имеет потенциал перерасти в серьезный региональный конфликт с непредсказуемыми социально-экономическими последствиями и массовыми человеческими потерями.

Российская сторона предельно ясно квалифицировала то, что сейчас происходит внутри и вокруг Боливарианской Республики. «Угрозы, которые звучат в адрес правительства Мадуро, которые звучат из уст и официальных представителей администрации США, и из уст господина Гуайдо, который постоянно упоминает о своем праве пригласить вооруженную интервенцию извне, ничего общего с демократией не имеют», — заявил Сергей Лавров.

Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя венесуэльский аспект переговоров, добавил: «Мы вновь отметили, что только народ этой страны вправе влиять на ее будущее, и заявили, что недопустимы никакие шаги, которые провоцируют гражданскую войну в этой стране, подчеркнули, что стороны должны начать активный диалог между собой. Также отметили, что все попытки с помощью внешнего давления отстранить действующего президента, во-первых, контрпродуктивны, а во-вторых, могут иметь самые пагубные последствия для ситуации в регионе».

Заявления Майка Помпео по итогам переговоров в Сочи заставляют вспомнить слова главного героя известного фильма Леонида Гайдая: «Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что вы бредите».

Вот пара сочинских цитат Помпео: «Мы не хотим, чтобы какая-либо страна вмешивалась в дела Венесуэлы, мы хотим, чтобы венесуэльский народ получил свою демократию, сам выбрал своего руководителя, будь то господин Мадуро или кто-либо другой». И еще: «Я сказал своему коллеге, что мы хотим сделать всё для того, чтобы народ этой страны выбрал демократический путь. США и другие страны считают, что для Мадуро пришло время уйти, чтобы закончились страдания венесуэльского народа».

Подобные заявления высокопоставленных представителей администрации США, и не только о Венесуэле, заставляют усомниться в том, что американцы адекватно воспринимают действительность. Что это, верх цинизма? Впрочем, цинизм партнера предполагает его адекватность. А тут... Как будто ни сам Помпео, ни президент Трамп не говорили о возможности военной интервенции США в Венесуэлу и о том, что «все опции у них на столе».

Что на данный момент происходит в Боливарианской Республике? Планы США по молниеносному смещению законного президента Венесуэлы зашли в окончательный тупик. В конце апреля американский ставленник Гуайдо попытался — явно с подачи своих вашингтонских кураторов — перехватить инициативу и активизировать кризис, позвав венесуэльцев в «последний и решительный бой». Очередная попытка успешно завершить затянувшийся с января госпереворот снова закончилась пшиком.

На призыв Гуайдо откликнулась немногочисленная, фактически маргинальная группа оппозиционно настроенных граждан, которая вскорости рассосалась из-за отсутствия массовой поддержки со стороны населения и армии, оставшейся на стороне законного президента. Если не считать одного предателя — главы венесуэльской службы безопасности Sebin генерала Мануэля Фигеры. Американцам, похоже, удалось завербовать эту не последнюю фигуру в военной верхушке Венесуэлы.

В том, что предательство генерала Фигеры — это следствие закулисной работы американцев и отнюдь не его политический выбор, нет никаких сомнений. Вскоре после провала путча вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Америка снимает санкции с Фигеры. Пенс добавил, что Штаты «рассмотрят снятие санкций со всех, кто выступит вперед с тем, чтобы поддержать верховенство закона». То есть самопровозглашенного «президента» Гуайдо. США посылают сигнал венесуэльским военным: за предательство Америка вас не будет преследовать.

Поскольку все сценарии «политического» смещения Мадуро срываются один за другим, у США остается небольшой арсенал инструментов борьбы с законными властями Венесуэлы. Среди них — дальнейшее углубление социально-экономического кризиса с целью поднять протестные настроения. Далее — подкуп венесуэльских военных в попытке перетянуть их на свою сторону либо насильственное устранение законного президента, в том числе путем вооруженной интервенции своими силами и силами соседних Колумбии и Бразилии.

Американцы могут также рассматривать провоцирование гражданской войны с захватом оппозицией и наемниками части венесуэльской территории и создания там плацдарма для «временного правительства», которое обратится за военной помощью к США и их союзникам.

Что касается лично Гуайдо, то он и сам понимает, что не оправдывает отведенной ему роли «спасителя нации» и что самостоятельно он ничего не может. Не случайно на днях он заявил, что может согласиться на военное вмешательство со стороны Штатов. Гуайдо анонсировал, что 20 мая его представитель в США Карлос Веккьо встретится с представителями Южного командования, чтобы установить «прямые отношения для достижения сотрудничества».

Но надо особо подчеркнуть, что все варианты насильственного смещения Мадуро сейчас наименее предпочтительны для Трампа. Стратегию президента США в отношении Венесуэлы надо рассматривать через призму предстоящих президентских выборов 2020 года. Провал «маленькой победоносной войны» в Венесуэле поставит жирный крест на планах Трампа повторно занять кресло лидера. А то, что военная операция против Венесуэлы не будет легкой прогулкой, это очевидно. Поэтому, скорее всего, никакого вооруженного вторжения США в Венесуэлу сейчас не планируют. Как минимум до 2020 года мы будем свидетелями всё новых экономических санкций и очередных путчей.

Конечно, в условиях ежедневных попыток Вашингтона и направляемой им местной оппозиции дестабилизировать положение в Венесуэле никто не способен с абсолютной уверенностью предсказать даже завтрашний день. Но можно точно сказать, что после возможного переизбрания Трампа, если президенту Мадуро удастся продержаться до этого времени, опасность военной акции США против Венесуэлы возрастет многократно.

Автор — эксперт РИСИ

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